تمكن أمن تبسة من توقيف شخص قام بوضع وجه قاصر مكان امرأة أجنبية تظهر في مشاهد إباحية ونشرها عبرالفيسبوك.

كما تم ترويج تلك المشاهد على نطاق واسع في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلى إثرها تقدمت عائلة الفتاة بشكوى وشهادة طبية تثبت الأضرار النفسية التي تسببت فيها المشاهد.

وعلى إثرها باشرت فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التحقيق السيبراني الذي اظهر المشاهد الحقيقية والمزيفة.

وقد تم وضعها ضمن الملف القضائي أثناء المثول الفوري أمام القاضي الذي حكم بسنة سجنا نافذا مع إيداع المتهم الحبس .