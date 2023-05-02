توقيف شرطي سابق متلبسا بتهريب 23 خرطوشة بمطار هواري بومدين

ألقت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين القبض على شرطي سابق وهو بصدد السفر إلى العاصمة التركية اسطنبول. متلبسا بحيازة كمية معتبرة من الخراطيش الخاصة بالاسلحة النارية. تم ضبطها بداخل حقيبة يد صغيرة الحجم كانت بحوزة ابن المتهم الذي كان برفقة والده لتوديعه قبل السفر.

ومكنت العملية مع حجز الذخيرة محل الجريمة التي قدر عددها ب23 خرطوشة من مختلف الأصناف.

كما كشفت تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، أين مثل المتهم شرطي سابق. لمتابعته من طرف نيابة محكمة الحال، بجنحة حيازة ذخيرة حية من الصنف الأول. وفقا لاجراءات المثول الفوري، أن عملية ايقاف المعني تم بعدما كان يستعد لوكوب طائرة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه دولة تركيا.

وخلال عملية التفتيش من طرف شرطة الحدود تم العثور بداخل حقيبة يد رجالية زرقاء اللون، كان يحملها ابن المتهم. تم العثور على 23 خرطوشة من الذخيرة الحية ، مخبّأة بإحكام في جيب الحقيبة. وتتمثل في 15 من نوع أشكا،4 ذات 9 عيارات من نوع ” مكرون” ، 1 واحدة من نوع كلاشينكوف.

المتهم في رده على أسئلة القاضي أكد بأن الذخيرة المضبوطة بحقيبته، قديمة جدا، كان يحتفظ بها في حقيبة زوجته. وبيوم الوقائع تم حملها على نحو خاطئ، بحيث نسي بأنها موضوعة بالحقيية وهو ما جعله يتورط في قضية الحال. معتبرا المتهم في نفس الوقت أن التماسات وكيل الجمهورية في حقه المقدرة بعامين حبسا قاسية جدا. الأمر الذي جعل رئيس الجلسة ينبهه بأنه في كل الأحوال يجب الشكر والثناء على الله لكون المحجوزات. تم ضبطها بالجزائر باعتبار أن الأمر سيكون خطيرا جدا، اذا ماتم ضبطها في مطار اسطنبول أو أي دولة أخرى.