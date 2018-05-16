توقيف شقيقتين متجلببتين تستعملان 11 هوية وهمية لاقتناء الحبوب المهلوسة

مداهمة للشرطة لفندق بوسط الحراش قادت إلى كشف أمرهما

الشقيقتان كانتا تقومان بإعادة بيع المهلوسات لبارونات مخدرات في عنابة

علمت “النهار” من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح في الحراش، قد أودع يوم أمس شقيقتين رهن الحبس، فيما تم وضع صيدلي وسائق “كلونديستان” تحت الرقابة القضائية.

القضية عالجها أفراد الأمن الحضري الأول في الحراش، بعدما بلغتهم معلومات حول وجود امرأتين ترتديان الجلباب، تتنقلان بين الفينة والأخرى لمدينة الحراش لاقتناء المهلوسات من أجل بيعها لمروجي المخدرات في ولاية عنابة.

وقد جرى استغلال تلك المعلومات والترصد للشقيقتين المشتبه فيهما، قبل أن تتم ليلة أول أمس، مداهمة الفندق الذي كانت المتهمتان تقيمان فيه، ويتعلق الأمر بالفندق “التجاري” المتواجد بوسط مدينة الحراش.

وبعد تفتيش المشتبه فيهما، ضبط عناصر الشرطة بحوزتهما 500 قرص مهلوس من نوع “ليركا” و”بيركمان”، فيما تم حجز 5 وصفات طبية مزورة و11 هوية وهمية، منها 6 هويات تحمل صورة المتهمة “ت.ن” صاحبة 38 سنة و5 هويات تحمل صورة شقيقتها المتهمة الثانية صاحبة 35 سنة.

وبعدها، جرى تحويل المعنيتين إلى مقر الأمن للتحقيق معهما، إذ تبين أنهما اقتنيتا المهلوسات من صيدلي في الحراش، أين تم استدعاء هذا الأخير وضمه للملف كونه منحهما المهلوسات في فترات جد قريبة، وتم أيضا متابعة السائق الذي كان مكلفا بنقلهما، وأثناء التحقيق تبين أن الموقوفتين كانتا تقومان بتموين بارونات مخدرات في عنابة وكل مرة تحطان الرحال في ولاية من الولايات باستعمال هويات وهمية لتمويه رجال الأمن.