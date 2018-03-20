توقيف شقيقين بتهمة حيازة وبيع المرجان في ميلة

تمكنت مصالح أمن ولاية ميلة،نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخصين وحجز قطعة من المرجان الخام مهيأة للبيع بطريقة غير قانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد ذات مصالح لمعلومات مؤكدة حول شخص(27 سنة) يحوز قطعة من المرجان ويعرضها للبيع على الفايسبوك،

وتوصل عناصر الفرقة إلى أن الشخص ينحدر من ولاية جيجل وهو بغرض بيعها على مستوى إحدى الدوائر بولاية ميلة،

وعليه تم وضع خطة عمل من أجل الإيقاع به، من خلال نصب عدة نقاط مراقبة على مستوى الطريق الرابط بين الولايتين،

لتكلل العملية بتوقيفه رفقة شقيقه البالغ من العمر 32 سنة داخل سيارته السياحية، حيث عثر بداخلها على قطعة المرجان.

بالتحقيق معهما تبين أنهما كانا بغرض بيعها بقيمة مئة مليون سنتيم لأحد الأشخاص بميلة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية قدم طرفا القضية أمام محكمة ميلة،التي أمرت بوضعهما رهن الحبس المؤقت عن تهمة حيازة مرجان خام.