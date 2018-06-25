قامت مصالح أمن دائرة بوقادير من توقيف المشتبه فيهما في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، في حق ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة بوادي سلي ولاية الشلف.

حسب مصادر “النهار”، فإن العملية تمت بعد استغلال جيد للمعلومات والقيام بتحريات معمقة، أين اتضح أن هناك شقيقين يبلغان من العمر 30و 34 سنة يقيمان بنفس المنطقة يشتبه في تورطهما في ارتكاب الفعل.

وعلى إثرها بموجب ملف جزائي تم تقديم الأطراف أمام محكمة بوقادير، التي أصدرت أمر إيداع في حق المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 34 سنة،فيما وضع شقيقه تحت الرقابة القضائية.