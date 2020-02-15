توقيف شقيقين يروّجان الحبوب المهلوسة بالبيرين في الجلفة

أوقف، عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين، ولاية الجلفة، شقيقان بتهمّة حيازة الحبوب المهلوّسة بغرض ترويجها بأحد أحياء المدينة.

وحسبما أفاد به مصدر موثوق لـ”النهار أونلاين”، فإنّ العملية، جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة، لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام شقيقان في العقد الثالث والرابع من عمرهما، بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة البيرين على متن شاحنتهما.

وفور ذلك تم وضع خطة محكمة أفضت لتوقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس وبحوزتهما كمية من المخدرات قدرها 2.5 غرام وثلاثة أقراص مهلوسة من نوع “إريكا”، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 20200 دينار من عائدات ترويج هذه السموم.

كما عثر أيضًا على أسلحة بيضاء محظورة كانت مخبأة بإحكام داخل الشاحنة.

وأفاد ذات المصدر، أنّه إستمرارًا للتحقيق في القضية، تمّ تفتيش مسكنهما، وفقًا للإجراءات المعمول بها، أين عثر بداخله على 27 كبسولة مهلوسة من نوع بروما زيبام.

ليتم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، طبقًا لإجراءات المثول الفوري، أين أصدر ضد كلاهما 10 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم.