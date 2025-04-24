توقيف شقيق “وحيدة قروج” وتأجيل محاكمته لتاريخ 30 أفريل الجاري

أجّلت محكمة الشراقة، مساء اليوم الخميس، محاكمة شقيق ملكة جمال الجزائر سابقا وعارضة الأزياء “وحيدة قروج”، المدعو”ق.عبد الغفور.ع” إلى تاريخ 30 أفريل الجاري.

وتمكنت مصالح الأمن، بحر هذا الأسبوع، من توقيف المعني إفراغا للأمر بالقبض الصادر في حقه. إذ حضر اليوم وهو رهن الحبس المؤقت لمعارضة للحكم القضائي الصادر ضده بتاريخ 6 مارس الفارط والقاضي بإدانته غيابيا بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع أمر بالقبض.

ضجة على مواقع التواصل

وذلك على إثر الضجة الكبيرة التي أثارها مقطع فيديو نشرته شقيقته (وحيدة قروج) عبر صفحتها الشخصية على فايسبوك وهي تعتدي على شخص. تبيّن لاحقا أنه مدير أعمالها الضحية المدعو “ز.أحمد” صاحب 29 سنة. وكان ذلك بحضوره ومشاركته على حد أقوال الضحية. إذ لقي الفيديو حينها جدلا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بتدخل الجهات الأمنية على الفور.

ووجهت نيابة الجمهورية للمتهم وشقيقته تهماً تتعلق بنشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الإعلام الآلي. وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بغير إذنه أو رضاه. ومخالفة الضرب والجرح العمدي. وجنحة المساس بالنظام والآداب العامة.

أقوال الضحية

وقد كشف الضحية المدعو “ز، احمد”، الذي تغيب اليوم عن المحاكمة التي تم تأجيلها، خلال جلسة المحاكمة السابقة التي مثُلت فيها “وحيدة قروج” لمواجهة التهم، أنه مباشرة بعد استدعائه من قبل شقيقته ودخوله لمنزلها اعتدى عليه شقيقها بلكمة على الوجه وأدخله للمطبخ. وبعد قدوم المتهمة راحت تستفسر منه عن أموال الاشتراكات والإشهارات. لتقوم مباشرة بالتهجم عليه والصراخ في وجه متهمة له بالسرقة وتشويه سمعتها. ومن ثمّة تصويره والاعتداء عليه بالضرب بصفعات تلقاها على وجهه. وتعرض لإصابات بسبب الخاتم الذي كانت ترتديه.

شقيقها كان يحمل سكيناً

وأكد الضحية أن شقيقها كان يحمل سكيناً وحاول الاعتداء عليه. غير أن تدخل والدته حال دون ذلك وتمكن من استغلال الفرصة والفرار. في انتظار ما سيكشف عنه المتهم من رد على الاتهامات الموجهة إليه في التاريخ المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الشراقة أدانت، شهر مارس الفارط، المدعوة “وحيدة قروج” بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دينار غرامة مالية ضدها. مع إلزامها بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دينار للضحية والمبلغ نفسه للخزينة العمومية. وهو الحكم الذي من المقرر أن يتم استئنافه بتاريخ 30 أفريل الجاري بمجلس قضاء العاصمة.