توقيف “شوّاي” ضمن عصابة سطت على هاتف رجال أعمال باستعمال دراجة نارية

تمكنت مصالح الامن بالعاصمة من توقيف شاب في العشرينات من العمر. ينشط ضمن عصابة مختصة في السرقة عن طريق الخطف للهواتف النقالة من المواطنين، باستعمال دراجة نارية.

وتم توقيف المتهم الموقوف ” م.أ” في القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين. بعدما تمكن الضحية ” ه.م.ز”” رجل أعمال من تتبع الموقع الجغرافي لهاتفه محل السطو، باستعمال تقنية. ليضبطه في منزل المتهم الكائن بحي الكاليتوس شرقي العاصمة.

وعليه تنقل الضحية إلى غاية مقر إقامة المتهم، وتوسل منه تسليمه هاتفه النقال، باعتباره يحوز على معلومات وبيانات مهمة. تخص أعماله والشغل الذي يزاوله.

كما كشف الضحية لرئيس الجلسة أن المتهم الحالي بيوم الوقائع. كان يقود دراجة نارية برفقته شخص آخر شريكه المدعو ” ه.س” الذي تولى سرقة هاتفه النقال من نوع ” أيفون”.

وتمت العملية حسب تصريحاته على مستوى محطة ” ترامواي” بباب الزوار. وخلالها لاذ المتهمين بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وأضاف الضحية أنه، وفي ظل تتبع الموقع الجغرافي لهاتفه محل السطو، تم ضبطه بعدها في ولاية الشلف. حيث تنقل إلى غاية عاصمة الولاية، غير أنه لم يتمكن من تحديد مكان تواجد هاتفه. بعد اختفاء فجأة، ويعود السبب حسب ظنه إلى اخصاعه إلى عملية ” مسح البيانات ” .

من جهته المتهم، خلال مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، أنكر نكرانا قاطعا، ضلوعه في القضية، مؤكدا أنه صاحب طاولة لبيع الشواء بحي الكاليتوس.

كما أنه ليس هو من سرق هاتف الضحية، معترفا فقط بمشاهدته لواقعة سرقة قام بها المتهم ” ه.س” نافيا مشاركته فيها.

كما طالب دفاع الضحية، بصفته طرف مدني في القضية بدفع مبلغ الهاتف النقال المقدر ب300 ألف دج، وتعويض مالي بقيمة 200 ألف دج جبرا بالاضرار اللاحقة بموكله.

وعلى ضوء ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج في حق المتهم.