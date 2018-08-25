توقيف “شيخ” في قضية إبعاد والإعتداء على طفلة 9 سنوات

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بحر هذا الأسبوع بوهران من توقيف رجل مسن يبلغ من العمر 73 سنة في قضية إبعاد قاصر عمرها 9 سنوات.

بغرض الإعتداء عليها جنسيا، حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الدرك الوطني.

وذكر بيان لنفس الهيئة الأمنية بوهران أنه تقدم والد الضحية الى مقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية حاسي بن عقبة (شرق وهران).

مرفوقا بابنته القاصرالبالغة من العمر 9سنوات “من أجل رفع شكوى تعرض ابنته للفعل المخل بالحياء وإبعادها من قبل شخص مجهول”.

وأوضح ذات المصدر، أنه بحسب معطيات التحقيق فان الطفلة “كانت تلعب بمكان بالقرب من منزل جدها.

و الكائن بنفس البلدية قبل أن يتقدّم منها شخص مجهول يحمل مواصفات رجل مسن عرض عليها مرافقته ليشتري لها بعض الحاجيات على أن يعيدها الى بيت جدها”.

وقد أخذ الشيخ الطفلة لمحل بيع المثلجات بنفس البلدية قبل أن يتوجه بها خارج النسيج العمراني.

محاولا الإعتداء عليها أين صارعته في نفس الحين الذي شاهدت فيه رجل بصدد الخروج من منزله الريفي حيث نجحت في الهروب نحوه.

وقد أدخلها الرجل الى بيته وقامت زوجته وابنتاه بمرافقة الطفلة نحو بيتها بينما فر المعتدي نحو مكان مجهول”.