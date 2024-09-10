توقيف شيخ مشعوذ وحجز طلاسم في باتنة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية فرفة مكافحة الجرائم الكبرى من الإطاحة بمشعوذ خطير و حجز طلاسم. عقاقير، وأغراض تستغل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وبناءً على معلومات مؤكدة واردة لعناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة. مفادها استغلال شخص لمسكن عائلي مستأجر بحي بوزوران في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة والعرافة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية، تمكن عناصر ذات المصلحة من الإطاحة بالمشتبه فيه و توقيفه، البالغ من العمر 81 سنة بحي بوزوران. حيث تم حجز مجموعة من الكتب الخاصة بممارسة طقوس الشعوذة و العرافة. قارورات زجاجية بها زيوت و عقاقير. نسخ من المصاحف مدنسة. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الطلاسم و الأحراز تستغل في أعمال السحر. صور مختلفة لكلا الجنسين. قطع قماشية مختلفة الألوان. قدر طيني بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية بمحكمة باتنة، أين صُدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.