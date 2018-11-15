توقيف شيخ يتاجر بالأسلحة النارية والعتاد الحربي بدون رخصة في المسيلة

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ببرهوم من توقيف شخص يبلغ من العمر 66 سنة، مختص في الإستراد والمتاجرة بالأسلحة النارية والعتاد الحربي بدون رخصة.

العملية جاءت بناءا على معلومات وردت إلى ذات المصالح، أين تم تفتيش منزل المشتبه فيه وسط مدينة برهوم، وعثر بداخله على مسدس وسلاح صيد من الصنف الخامس.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و قارورات غاز مسيل للدموع. عتاد حربي من الصنف متمثل في منضار حربي ، ذخيرة حربية، مبلغ مالي بالعملة الصعبة 52405أورو.

وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ796000,00 دج، بالإضافة إلى دراجة نارية من الحجم الكبير بدون وثائق.

حيث تم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة.