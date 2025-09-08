توقيف صاحب حافلة بسبب التدخين في بجاية

أوقفت مصالج الدرك الوطني، في ولاية بجاية، حافلة نقل المسافرين، بسبب ارتكاب سائقها عدة مخالفات. وجاءت عملية التوقيف على إثر تبليغ احد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة طريقي “ماسنجر”.

وبعد التنسيق مع وحدات الدرك الوطني العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى فرقة تيشي مجموعة بجاية من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتيشي.

ومن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة بعد المراقبة سوء سلوك المستخدمين (التدخين). وعدم تقديم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للمسافرين، ومخالفة علبة الاسعافات الأولية غير مجهزة.

و في هذا الصدد توجهت بالشكر الجزيل الى المواطن الذي قام بالتبليغ. والذي يعتبر سلوك حضاري نثمنّه ونشجعه من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.

