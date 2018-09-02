توقيف صاحب سيارة نزع “صابو” الشرطة بنفسه في تبسة

أوقفت الشرطة بتبسة صاحب سيارة سياحية بسبب قيامه بنزع الماسك الحديدي “صابو” بنفسه وإلقائه على حافة الرصيف.

بعد وضعه من طرف فرقة الامن المختصة التي تعاين مخالفات المرور.

حيث تم وضعه في إحدى عجلات المركبة التي ركنها صاحبها في مكان توجد فيه إشارة ممنوع الوقوف والتوقف.

مقابل فرعي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري.

إلا أن المعني لم يستسغ هذا الإجراء العقابي الذي من المفروض أن تقوم بموجبه ذات الفرقة بنزع الماسك بنفس الطريقة فور تسديد مبلغ المخالفة.

وقام بنزعه بنفسه وتركه مرميا لتتم عملية توقيفه لأنه بمجرد وضع الماسك على اي مركبة يتم تدوين ارقام تسجيلها ونوعيتها.

وهو الأمر الذي سهل من مهمة تحديد هوية الفاعل ووضعه تحت طائلة القانون وتحول الأمر من مخالفة مرورية الى جنحة.