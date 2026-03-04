توقيف صاحب شاحنة بعد رميه عشوائيا النفايات على المواطنين

عالجت محكمة الجُنح بالشراڨة ملف قضية صاحب شاحنة قام برمي النفايات عشوائيا على المواطنين. هذا وقد وجّهت للمتهم جنحة رمي النفايات و جنحة الضرب و الجرح العمدي.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة، المتهم (ب.ك) قام بإرساء الفوضى والمساس مباشرة بالبيئة. من خلال رميه 20 تفريغة من النفايات العشوائية على أراضي المواطنين بمنطقة درارية بالعاصمة. وبعد ان اكتشف امره من طرف احد المواطنين. محاولا منعه قام بالتعدي عليه وضربه بواسطة سلاح ابيض .

المتهم وبعد مثوله امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة انكر التهم المنسوبة اليه ،وصرح ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه كون ان الشاكي يدين له بمبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه فيما نفى الضحية معرفته بالمتهم، مؤكدا عدم وجود أي صلة تربطه به، و التمس من هيئة المحكمة إفادته بتعويض قدره 200 مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابه .

في حين طالب وكيل الجمهورية بتطبيق القانون بصرامته ووضع حد لهذه الفوضى و التماس معاقبة المتهم بـ 4 سنوات حبسا ًنافذاً.

من جهة أخرى حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

