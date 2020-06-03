توقيف صاحب ملبنة و43 موظفا بتهمة تبديد وإختلاس أموال عمومية بسوق اهراس

تمكن عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسوق أهراس، من فك ملابسات قضية تكوين جمعية أشرار تختص في إختلاس وتبديد الأموال العمومية الموجهة لتدعيم شعبة الحليب.

وافاد بيان لذات المصالح، أن وقائع القضية تعود بعد التوصل لعديد الثغرات المالية على مستوى أحد الملابن بالولاية، ليتم مباشرة عملية تحقيق معمقة أفضت إلى إكتشاف مبالغ مالية كبيرة مختلسة خاصة بالدولة وموجهة لدعم شعبة الحليب قدت بـ 416.840.676.40 دينار.

واضاف البيان، أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي صاحب الملبنة و43 شخصا منهم بياطرة عموميين، وبعض أعوان المراقبة التابعين للديوان المهني الجهوي للحليب ومشتقاته بعنابة، بالاضافة إلى التجار المزيفين في تجارة الجملة للحليب ومشتقاته والمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان، بعض جامعي الحليب، موظفين منتمين لنفس الملبنه كذا موظفين تابعين لمديرية المصالح الفلاحية .

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم تكوين جمعية أشرار ، تبديد اموال عمومية ، الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد اموال عمومية ، إساءة إستغلال الوظيفة ، إستغلال النفوذ ، تواطؤ موظفين عموميين على نحو يخرق القوانين والتنظيمات تحصيل موظف عمومي لمبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء ، الغش والتهرب الضريبي ممارسة تجارة تدليسية ، ممارسة تجارة غير شرعية ، التزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات تجارية.

أين قدموا بموجبه امام نيابة محكمة سوق أهراس ، أين صدر أمر إيداع في حق صاحب الملبنة الرئيسي ومحاسب الملبنة ، فيما صدرت أحكام قضائية بالوضع تحت إلتزامات الرقابة القضائية والإفراج المؤقت على بقية الأطراف .