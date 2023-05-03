توقيف صاحب وكالة اتصال متلبسا بحيازة “المهلوسات” بمطار هواري بومدين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف. في حق شاب في العقد الثالث من العمر. عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، وهو بصدد السفر عبر مطار هواري بومدين. بجيث تم ضبط كمية من الأقراص المهلوسة بداخل حقيبة المتهم اليدوية بعد اخضاعه للتفتيش.

وتم إحالة المتهم الموقوف بسجن الحراش أمام قاضي الجنح، أين اعترف بأنه بيوم الوقائع كان يحوز على الأقراص المهلوسة من نوع ” كيتيل”. بغرض الاستهلاك الشخصي، ناكرا الغرض من حيازتها المتاجرة بها وبيعها للغير. مؤكدا بأن سبب حيازته الأقراص المهلوسة هو بغرض العلاج، مقدما وصفة طبية وتقريرا طبيا عبر دفاعه يجيز حيازتها.

من جهته دفاع المتهم ركز في مرافعته على ركن الحيازة بغرض الاستهلاك. ومستبعدا فعل العرض على الغير لغياب هذا العنصر وعدم توفره. مؤكدة أن المتهم موكلها يتابع العلاج عن طريق وصفة طبية، بعد إصابته بمرض نفسي، ملتمسا تبرئته من التهمة المنسوبة إليه.

