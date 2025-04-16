توقيف صديق تلميذة بعد اقتحامه مدرسة وشتم مديرتها بحيدرة

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثاني بامن المقاطعة الإدارية لبئرمرادرايس شاب في العقد الثاني من العمر “ر.ب”. رفقة والدة تلميذة “ا.ت” بعد متابعتهما بإقتحام مدرسة إبتدائية بحيدرة ،وشتم مديرة المدرسة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال في 7 أفريل الجاري بعدما توجهت والدة التلميذة “ا.ت” الى مدرسة إبتدائية سيدي حمزة بحيدرة. من جل الإستفسار عن وضعية دراسة إبنتها ،وبعد حدوث مناوشات كلامية بينهما. تعرضت الضحية “أ.ي” مديرة إبتدائية سيدي حمزة بحيدرة. حسب تصريحاتها في جلسة المحاكمة إلى الشتم من طرف المتهم “ر.ب” تاجر قام بسبها بعبارات نابية داخل الحرم التربوي.

وذلك بعد أن تقدمت بشكوى بتاريخ الوقائع 7 أفريل الجاري ،في حدود الساعة الثانية زوالا تقدمت إحدى اولياء التلميذة المسماة “إ.ت” تريد مقابلتها. وبعد أن إستقبلتها بالمكتب طلبت منها إحضار ولية الامر الذي قام بضرب إبنتها وهي أستاذة كذلك بالمدرسة. إلا ان الضحية قامت بإخطارها أن الامر يحل بطريقة عقلانية وإداريا ،وليس بخلق المشاكل. ثم طلبت منها الخروج فخرجت تلك اللحظة ولية التلميذة ،لكن بعدها وجدتها واقفة امام الباب رفقة احد الاشخاص “ب.ر” هذا الاخير إستغل خروج التلاميذ من المدرسة واقتحم الحرم التربوي. كما قام بشتمها م توجيه لها عبارات خادشة للحياء امام التلاميذ ،واوليائهم وهدّدها أنه سيقوم بالقدوم الى مسكنها وبضربها بالسكين ،مع توجيه لها عبارات خادشة للحياء تمس بشرفها.

المتهمان تم تقديمها أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس امام هيئة المحكمة. وجهت لهما تهم جنحة إهانة موظف في سلك الأساتذة و المعلمين أثناء تأدية مهامه . بالإضافة كذلك إلى جنحة التعدي على الملكية العقارية ،حيث تم وضعهما تحت إجراء الرقابة القضائية مع تاجيل جلسة محاكمتهما الأسبوع المقبل .

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