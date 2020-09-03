توقيف صيدلي يقود عصابة وطنية لترويج المهلوسات في سكيكدة

تمكنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف 5 أشخاص، وحجز أكثر من 34500 كبسولة بريغابلين ذات خصائص مؤثر عقلي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تدخل هذه العملية في إطار مخطط أمني مدروس لمحابهة الاتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وجاءت هذه العملية، بعد تنسيق محكم، مع الشركاء الأمنين.

وأورد البيان، إن ⁦⁩إحترافية الفرق العماليتية على غرار فرقة البحث والتدخل BRI، مكنت من الإطاحة بأفراد العصابة التي يمتد نشاطها وطنيا.

وأشار ذات البيان، إلى إنه ومن بين الموقوفين صيدلي كان محل متابعة وتحري من قبل ذات المصالح.

وأوضحت ذات المصلحة، أنه قد تم توقيف ⁩أفراد الشبكة لحظة الشروع في بيع وشراء الكمية المذكورة سابقا، حيث أن جلهم من ذوي السوابق القضائية.

ومكنت هذه العملية أيضا، ⁦من حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات النشاط الإجرامي يقدر بـ50 مليون سنتيم، إضافة إلى هواتف نقالة تستعمل في الاتصال فيما بينهم.

المشتبه فيهم وبعد إتمام اجراءات التحقيق، تم تقديمهم اليوم أمام نيابة محكمة سكيكدة، حسب ذات البيان.