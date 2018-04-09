توقيف «طاكسيور» متلبسا بترويج الكوكايين في مستغانم

الشرطة عثرت على أقراص مهلوسة بعد تفتيش منزله

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني لأمن مستغانم، نهار أمس، من توقيف شخصين تورطا في قضية حيازة المخدرات الصلبة «كوكايين» بما يناهز 2 غ والأقراص المهلوسة.

العملية جاءت إثر دوريات ليلية لقوات الشرطة على مستوى حي تيجديت الشعبي، أين لفت انتباههم سائق سيارة أجرة رفقة أحد الأشخاص، وبعد توقيف المركبة وإجراء عملية تلمس جسدي على مرافق السائق عثر بحوزته على كيسين بلاستيكيين يحويان مادة بيضاء مشكوك في أمرها، كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره 66 ألف دينار جزائري.

التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية بالاستعانة بالشرطة العلمية، مكنت من تحديد صنف المسحوق الأبيض، حيث تبين أنه مادة مخدرة صلبة من نوع «كوكايين» بوزن 1.41 غ بعدها تم استصدار إذن بتفتيش مسكني المشتبه فيهما، حيث عثر بمنزل سائق سيارة الأجرة المدعو «م.أ» وبالضبط بغرفة نوم شقيقه على قرصين مهلوسين، فيما تم العثور بمسكن المشتبه فيه الرئيسي على سلاحين أبيضين.

واستكمالا للتحقيق، تبين أن المشتبه فيه الرئيسي يقتني هذه المادة المخدرة الصلبة من أحد ممونيه القاطن بحي الحرية، والذي بعد تفتيش مسكنه عثر على 39 قرصا مهلوسا وسلاح أبيض من نوع سيف وأنبوب بلاستيكي صغير الحجم يستعمل في استنشاق مادة «الكوكايين»، فيما لاتزال الأبحاث جارية لتوقيفه عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة من نوع «كوكايين» لغرض البيع مع النقل والتحويل مع حيازة سلاح أبيض من دون مبرر شرعي، قدم سالفي الذكر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق حيث أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد المشتبه فيه الثاني من رقابة قضائية.