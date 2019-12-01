توقيف طالبين بحوزتهما “درون” بجامعة البليدة

تمكنت مصالح الفرقة الدرك الوطني بأولاديعيش، ولاية البليدة، من توقيف جامعيين طالبين بحوزتهم طائرة بدون طيار”درون” .

وحساب بيان الفرقة الإقليمية، الطالبان، اللذان يدرسان تخصص الطب بجامعة سعد دحلب، استعملا “الدرون” للتصوير في محيط الجامعة والإقامة الجامعية بدون ترخيص من السلطات الولائية.

حيث تم توقيف المتهمين وإقتيادهما إلى مقر الدرك الوطني بالبليدة وتحقيق معهما عن مصدر الطائرة وأسباب إستعمالها في التصوير الجوي بإقليم بلدية أولاديعيش.

كما تم تقديمها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة والذي بدوره وجها لهما إستدعاء مباشر في إنتظار محاكمتهما.