توقيف طالب جامعي بالمطار لحيازته 2500 أورو بدون سند بنكي

أوقفت مصالح أمن شرطة مطار هواري بومدين طالب جامعي في كلية الحقوق، متلبسا بحيازة مبلغ مالي. من العملة الصعبة يقدر إجمالا بـ2500 أورو غير مصرّح به.

حيث كان المتهم المدعو (ب.ر.سهيل) بصدد السفر إلى مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة.

واعترف المتهم خلال جلسة المحاكمة أمام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين، بالجرم المنسوب إليه. مصرحا أنه لما وصل الى المطار كان بصدد التصريح بالمبلغ المالي أمام مصالح الجمارك، غير أن ضياع حقيبته اليدوية جعله يسهو، وبعد العثور عليها لم يتذكر الاجراء الذي يدرك أنه يعاقب عليه في حال عدم القيام به.

وأمام ماورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة مالية ضعف المبلغ المحجوز مع عام حبسا نافذا.

وعليه وقّع القاضي عقوبة مالية تتمثل في غرامة نافذة قدرها 50 ألف دج، في حق المتهم مع مصادرة كافة الحجوزات عن جنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

