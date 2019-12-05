توقيف طالب جامعي حاول تنفيذ مخطط تخريبي لحركة “الماك” الانفصالية بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من إحباط مخطط تخريبي كان مقررا له أن يجري تنفيذه عشية إجراء الانتخابات الرئاسية.

وحسب ما بثته قناة النهار، فإن المخطط من تدبير حركة الماك الانفصالية.

وأوضح نفس المصدر أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف طالب جامعي، كان مكلفا بتنفيذ المخطط.

وقالت قناة النهار إن الطالب عضو في حركة الماك ومناضل في حزب مقاطع للرئاسيات.

وقد جرى توقيف الطالب المشتبه به على مستوى ساحة الشهداء بوسط العاصمة، متلبسا بتصوير قوات الأمن.

وكان الطالب المشتبه به يركز على تصوير تشكيلات الشرطة.

وقد أدلى المشتبه به باعترافات خطيرة لمصالح الأمن، بشأن المخطط، خلال التحقيق معه بعد توقيفه وبصلته المباشرة بحركة “الماك” و Anavad خارج الوطن.

وكشف الطالب عن مراحل المخطط التخريبي بالعاصمة والقبائل وإلى السيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة

كما يشمل المخطط آليات الدفع وتكثيف المظاهرات عشية الرئاسيات، وإلى سلسلة عمليات لإرهاق القوات الأمنية للدفع بالوضع للتعفن

ويهدف المخطط إلى حركة عصيان ومظاهرات ليلية لدفع الأمن لاستعمال القوة.

وإعترف الطالب الجامعي عن توقيت المخطط بمرحلته الأولى والثانية لتفجير الوضع وعن تفاصيل نشاط عناصر “الماك” وحركة Anavad.

الطالب الجامعي صرح لمصالح الأمن أن المخطط يتماشى وتوجيهات فرحات مهنى، ولبنى نداء لندن أطلقه فرحات مهنى في 3 جوان 2018.

النداء ينص صراحة على تشكيل قوة تصدي من عناصر حركة “الماك” لمواجهة الأمن