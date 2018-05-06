المتهم درس في مصر وُضبطت لديه كتب روحانيات لمؤلفين مغاربة

توقيف طالب جامعي متلبسا بتدنيس القرآن لممارسة الشعوذة في قصر الشلالة بتيارت

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة قصر الشلالة بتيارت مشعوذا ضبطت داخل مسكنه لوازم مختلفة من من مواد وأعشاب مخصصة للسحر والشعوذة، أين كان المتهم يستعملها للنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وقد تمت عملية الإطاحة بالمتهم البالغ من العمر حوالي 50 سنة بناء معلومات وردت إلى ذات المصالح عن قيامه بأمور الشعوذة داخل مسكنه الكائن قرب حي الغابة، حيث تم الترصد له بعد شكاوى من السكان عن انزعاجهم من تصرفاته، مما جعل مصالح الشرطة تراقبه عن كثب، إلى أن تمت الإطاحة به متلبسا، وبعد تفتيش مسكنه بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة، عُثر على مخطوطات يدوية في المصحف الشريف وكميات من الشعر والأظافر وشموع عليها ريش، بالإضافة الى حروز داخل فلفل وألبسة داخلية للرجال في أكياس بلاستيكية وصور لبعض الرجال، إلى جانب كتب خاصة بالروحانيات والأسرار الإنسانية من تأليف كُتاب مغاربة وغيرهم. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يدرس في مصر خلال سنوات ماضية، قبل أن يعود إلى الجزائر واستقر بين بلديتي زمالة الأمير عبد القادر التي ينحدر منها و قصر الشلالة.

وحسب المعلومات التي استقتها «النهار» من عدة مصادر، فقد اشتكى بعض الجيران من وجود حرائق داخل مساكنهم لم تحدد أسبابها ربطوها بأمور الشعوذة التي يقوم بها المتهم، وأضاف مصدرنا أن الشرطة أثناء توقيفه ضبطت زبائن له من العاصمة وبحوزتهم مواد لم تُحدد نوعيتها، وتم الاستماع إليهم من طرف ذات المصالح.