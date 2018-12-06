توقيف طالب جامعي يروج الأقراص المهلوسة ببوحجار في الطارف

تمكنت عناصر أمن دائرة بوحجار ولاية الطارف، اليوم الخميس، من توقيف طالب جامعي في العقد الثاني من العمر، يقوم ببيع وترويج الاقراص المهلوسة في اوساط الشباب على مستوى مختلف احياء المدينة وبالضبط، على مستوى حي 150 مسكن ببوحجار والذي يقيم فيه.

اين ضبط بحوزته على كمية من المهلوسات معظمها مجزأة في شكل قطع صغيرة معدة للبيع، اين قدرت الكمية الاجمالية بـ 79 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، فضلا عن مبلغ مالي معتبر هو عائدات عمليات البيع.

وتعود وقائع القضية، الى تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة بوحجار، معلومات مؤكدة تفيد بقيام احد الاشخاص ببيع وترويج الاقراص المهلوسة على مستوى المدينة وبالأخص بحي 150 مسكن.

لتقوم عناصر الشرطة القضائية باستغلال المعلومات المتوفرة لديها وتمت دراسة خطة محكمة للإطاحة بالمعني.

وبعد عملية مداهمة للحي بطريقة فجائية، تم توقيف الشخص متلبسا بصدد الاعداد لبيع المهلوسات، حيث عثر بحيازته على 79 قرص مهلوس اغلبها مجزأة الى قطع صغير موجهة للبيع والترويج.

حيث حول المعني الى مقر امن الدائرة، انجز ضده ملف قضائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية، ومهلوسات لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

اين قدم امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار وصدر ضده امر ايداع.