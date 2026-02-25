توقيف طباخ بمطعم بعد عرضه للمخدرات على المواطنين في الشراقة

فتحت محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية شاب في العقد الثالث من العمر طباخ بمطعم في الشراقة بالعاصمة “م.إسماعيل ” بعد ان عثر بحوزته على كمية من المخدرات من نوع كوكايين 10 غ، و قطعة من الكيف المعالج ،الى جانب 36 قرص من المؤثرات العقلية، كانت متواجدة بحوزته بغرض عرضها على المواطنين.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال مثل المتهم أمام محكمة الجنح بالشراڨة بالعاصمة بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير.

وذلك عقب توقيفه من قبل عناصر الأمن وتفتيش مع تفتيشه ،حيث عثر بحوزته على تلك المخدرات السالف ذكرها الى جانب مبلغ مالي بقيمة 940 دينار ناتج عن ترويج هذه السموم .

المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه قام بشراء تلك المؤثرات بغرض استهلاكها وليس لبيعها ،ملتمسا من هيئة المحكمة بإفادته بظروف التخفيف ،وبعد التماس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا فيما حددت القاضي النطق بالحكم الى جلسة لاحقة.