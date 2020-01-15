توقيف طبيب أسنان من جنسية سورية مزيف بمعسكر

أوقفت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني كتيبة معسكر، عشية اليوم الأربعاء، رعية أجنبية من جنسية سورية و ذلك للاشتباه في انتحاله لصفة طبيب جراح أسنان.

امتهن الرعية السورية طب الأسنان دون أن يكون أهلا لها أو يتوفر على ما يخول له ممارسة مهنة طبيب أسنان “ديبلوم” التي ينظمها القانون.

وكشف قائد كتيبة الدرك الوطني لمعسكر، أن الموقوف يبلغ من العمر 50 سنة و تم توقيفه بعد أن انتحل صفة طبيب أسنان، إثر قيامه بفتح عيادة طب أسنان، بحي عين البيضاء بمنطقة خصيبية الجديدة بمدينة معسكر.

و كان يمارس المهنة منذ أكثر من سنة ونصف سنة، كما جهز عيادته بعتاد طب جراحة الأسنان، منها طواقم أسنان، كرسي جراح أسنان وقوالب كلسية وكل تجهيزات التي تستعمل في المهنة.

وقد قامت عناصر الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق مع المشتبه به، تبين أنه مقيم قانونيا غير أن المهنة كان يمارسها بطرق غير قانونية، فيما تم حجز جميع العتاد و التجهيزات.