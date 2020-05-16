توقيف طبيب عام وغلق عيادة أخصائي تحفظيا في تيارت

أخبار الجزائر
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توقيف طبيب عام وغلق عيادة أخصائي تحفظيا في تيارت
بقلم مالك ج

أوقفت مديرية الصحة لتيارت طبيب عام يعمل بمستشفى الأمومة والطفولة عن العمل، مع غلق عيادة لطبيب أخصائي آخر تحفظيا الى غاية مثولهما أمام مجلس الإنضباط، لمخالفتهما قوانين العمل.

و علم من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصحة ضبطت الطبيب العام الذي يعمل بمستشفى الطفولة والأمومة داخل عيادة طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، حيث كان يقوم مقامه في فحص المرضى الذين قصدوا العيادة على أنها لطبيب أخصائي.

واعتبر المصدر هذا مخالفا للقانون، كونه يعمل بمستشفى حكومي من جهة و من جهة أخرى انتحل صفة طبيب أخصائي في التوليد.

وأضاف مصدرنا أن الجمع بين وظيفتين مخالفا للقوانين.

و تقرر توقيفه تحفظيا الى غاية مثوله أمام لجنة الإنضباط مع غلق العيادة مؤقتا التي أتخذت فيها نفس الإجراء الى غاية اتخاذ القرار المناسب في حقهما.


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