توقيف طبيب وقابلة وممرضين تورطوا في إجهاض فتاة بعين ولمان في سطيف!

تمكن، أول أمس، أفراد مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان في ولاية سطيف، من توقيف سبعة أشخاص تورطوا في قضية إجهاض فتاة جامعية، تبلغ من العمر 25 سنة وتنحدر من بلدية عين ولمان.

العملية تم اكتشافها بعد نزيف حاد أصاب الفتاة في منزلها العائلي، أين تم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “محمد بوضياف” في عين ولمان، وبعد تشخيص حالتها، تبين للأطباء أن النزيف بسبب عملية إجهاض تعرضت الفتاة لها، كما تبين أنها عزباء، حيث تم على الفور إخطار مصالح الأمن الوطني، التي فتحت تحقيقا في القضية، وتم الاستماع للفتاة، التي كشفت أن عملية الإجهاض بسبب حمل غير شرعي وتمت بمنزل فردي بمركز الولاية بسطيف، مقابل مبلغ مالي وبمساعدة عدة أطراف وتوفير أدوية للقيام بهذه العملية، من بينهم طبيب وقابلة وممرض يعملون في القطاع الخاص بسطيف، وممرض ثانٍ يعمل في القطاع العام ببلدية عين ولمان، يرجح أنه قام بالتوسط بين الفتاة والطبيب والقابلة، كما تم كذلك توقيف ثلاثة متورطين آخرين يشتبه في مشاركتهم في العملية والحمل غير الشرعي، حيث تم التحقيق معهم جميعا وتوقيفهم، كما تم الاستماع لوالدة الفتاة، وبعدها تم الإفراج عنها، ومن المنتظر تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان، اليوم الأربعاء، للتحقيق معهم في ملابسات القضية.