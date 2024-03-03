توقيف طلبة وحارس بجامعة بوزريعة بتهمة الفعل المخل بالحياء

أمر قاضي الجلسة بمحكمة بئرمرادرايس في العاصمة، بإيداع عون أمن رئيسي بجامعة بوزريعة، إلى جانب أربعة طلبة من بينهم شاب. وذلك على خلفية تورطهم في قضية مخلة بالحياء والنظام العام والاداب العامة.

تفاصيل القضية تعود ، وقائعها لبلاغ تلقته مصالح الأمن بخصوص تجاوزات أخلاقية وقعت على مستوى الحرم الجامعي ببوزريعة. وتورط بها طلبة تراوحت اعمارهم بين 22 و 23 سنة. إلى جانب حارس بذات الجامعة في العقد السادس من العمر. أين تم توقيفهم و إحالتهم للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري منذ يومين. بعد استرجاع مقاطع فيديو توثق الجريمة المرتكبة من قبلهم. وتشير المعلومات أن المتهم الرئيسي كان يبتز الطلبة مقابل مساعدتهم والتوسط لهم من أجل منحهم نقاط جيدة.

وسيمثل المتهمون وتعلق الأمر بكل من “س.ج”، “ي.ه”، “ع.م”، “ق.ي”، و “ز.ه” أمام محكمة الحال بتاريخ 7 مارس المقبل. بعد تأجيل الملف بطلب من الدفاع، الذي تمسك بطلب الإفراج عنهم نظرا لعدم وجود سوابق عدلية بصحفيتهم. و كذا نوه الدفاع إلى أن المتهمين في فترة امتحانات و إيداعهم بالمؤسسة العقابية سيدمر مسيرتهم الدراسية. و تقرر كما سبق الإشارة إليه إيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم و الفصل بملفلهم.