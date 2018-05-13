توقيف عارض أزياء سرق 400 مليون سنتيم بالعاصمة

اوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شخصا يعمل عارض أزياء قام بسرقة مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم من منزل.

حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لهذا الجهاز الأمني.

و اوضح البيان ان الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بعد شكوى من طرف الضحية.

بتعرّضه لسرقة مبلغ يقدر بـ 400 مليون سنتيم من منزله.

قامت بمعاينة مسرح الجريمة حيث بينت المعطيات وجود كسر على مستوى الباب الحديدي لمنزل الضحية.

مع وجود إعوجاج بالجهة السفلية إستغلها المشتبه فيه للولوج لداخل المنزل وتنفيذ السرقة.

و جاء القبض على المعني وذلك إثر معلومات مؤكّدة بشأن الشخص يشتبه ضلوعه في القضية متواجد بإحدى الساحات العمومية.

حيث تم توقيف المشتبه فيه الذي تبين أنه عارض أزياء حيث عثر لديه على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم.

وبعد مواجهته بالأدلة وتتمثل في تطابق بصماته مع البصمات المأخوذة من مسرح الجريمة إعترف بجرمه.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية .