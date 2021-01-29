توقيف عاصمي مختص في التنقيب عن المعادن و حجز 16 قطعة من الحجارة الكريمة بالشط في الطارف

نجحت، عناصر الشرطة القضائية،بالأمن الحضري الخارجي الشط بالطارف، في الإطاحة بمجرم خطير ينشط في مجال التنقيب والمتاجرة بالحجارة الكريمة وتهريبها.

وأسفرت عملية توقيفه حجز16قطعة من الأحجار الكريمة من مختلف الأشكال والأحجام،بالإضافة إلى جهاز حساس الكتروني يستعمل في قياس صلابة المعادن.

ليتم حيت تم تحويله على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما .

وتمت هذه العملية اثر استغلال معلومات، مفادها قيام احد الأشخاص بنقل كمية من الحجارة الكريمة إلى إقليم ولاية الطارف للمتاجرة بها.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات توصلت عناصر الشرطة إلى توقيف المعني بمدخل مدينة الشط،في الفترة الليلية على متن مركبة سياحية نفعية.

وبعد تفتيش السيارة تم العثور بداخلها،على كمية من الحجارة يشتبه في كونها كريمة،بالإضافة إلى جهاز حساس الكتروني ،يستعمل في

قياس صلابة المعادن.

بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبرة، و مواصلة للتحقيق تبين أن المعني ينشط، بطريقة غير قانونية في المتاجرة بالحجارة الكريمة.

وقد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوف،وكذا انجاز قضائي في حقه لغرض تقديمه خلال الساعات القليلة القادم، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما،للنظر في التهم الموجهة إليه، و المتعلقة أساسا في حيازة حجارة كريمة و جهاز حساس دون ترخيص و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.