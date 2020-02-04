توقيف عاملة نظافة رمت جنين ميت في سلة المهملات بمستشفى الشاذلي بن جديد الطارف

اهتز مستشفى الهادي بن جديد بالطارف منذ ساعتين على وقع حادثة غريبة اين قامت عاملة نظافة برمي جنين ولد ميتا ويزن 1200 غرام، داخل سلة المهملات.

وتم اكتشاف الواقعة بعد أن تقدم رئيس مصلحة حفظ الجثث لاستلام جثة الجنين وتسليمها إلى الوالد لأجل الدفن أين تفاجأت العاملات بالمصلحة بعدم وجود جثة الجنين فشرع في البحث الى ان تم العثور عليه داخل كيس المهملات.

وبررت عاملة النظافة وهي حديثة التوظيف بأنها لم تكن تعلم أن داخل غطاء ملفوف توجد جثة الجنين مما جعلها ترميها في كيس المهملات.

ومباشرة بعد الإبلاغ عن الحادثة قامت مديرة الصحة نهلة زويزي بتوقيف عاملة النظافة مع فريق من القابلات بانتظار التحقيق في حيثيات الحادث.