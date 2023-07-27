توقيف عاملتا نظافة لسطوهما على محلات المركز التجاري بباب الزوار

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس. تشديد العقوبة ضد عاملتي نظافة بالمركز التجاري باب الزوار شرق العاصمة، على خلفية متابعتهما. بتهمة سرقة أغراض من محلات تجارية تابعة للمركز التجاري بباب الزوار شرقي العاصمة.

كما جاء مثول كلتا المتهمتين أمام ذات الهيئة القضائية استئنافا للحكمين الصادرين عن محكمة الجنح بالدار البيضاء. القاضي بادنة كل متهمة بعام حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة بقيمة 20 الف دج.

المتهمتان في قضية الحال، ويتعلق الأمر بكل من المدعوة “ل ف” 47 سنة ، و”ه.ب”، 27 سنة تنحدر من ولاية جيجل. جرى توقيفهما بعد نداء من قاعة الإرسال لأمن ولاية الجزائر. إلى مصالح ألآمن الحضري الأول بباب الزوار، للتبليغ عن وقائع سرقة طالت عدة محلات بالمركز التجاري بباب الزوار،حيث وبعد التنقل إلى مسرح الجريمة. صرّح الممثل القانوني للمحل التجاري المستهدف، أنه لاحظ تصرفات مشبوهة من قبل عاملتي النظافة مما أثرن شكوكه نحوهما. فقام بتفتيش خزانتيهما ليضبط بحوزتهما كمية هائلة من المسروقات والمتمثلة في 9فناجين قهوة، 8 صحون للأكل، حذائين لأطفال. 6 نعال نسوية، مشطين، 2 قارورات بديل الزيت المعالج للشعر، كريم تلميس. 8 شفرات حلاقة، صبغة شعر ، مصفف شعر من العلامة الممتازة، كما ضبط بداخل حقيبة يد 8 سراويل داخلية. 6 أقمصة خاصة بالرجال، سروال رجالي، 9 أقمصة أطفال، 5 ملابس بنات، قارورة عطر علامة فاخرة.

فتم الترصد للمتهمتين في نهاية الدوام اليومي، وضبطها متلبستين باخراج المسروقات، ومنه حولتا معا الى مركز الشرطة للتحقيق معهما.

المتهمة الأولى “ل.ف” اعترفت خلال محاضر سماعها بالوقائع المنسوبة إليها، رفقة صديقتها ” ه.ب”. مقرة بإخراج المسروقات لثلاث مرات منتالية. مبررة أن سبب ارتكابها السرقة هو الفقر المتقع والظروف المعيشية الصعبة التي تتخبط فيها. خاصة بعد طلاقها من زوجها وعجزها عن التكفل برعاية وتوفير حاجيات طفليها المتمدرسين.

كما اعترفت المتهمة الثانية بالفعل الذي اقترفه ملتمسة العفو عنها.