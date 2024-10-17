توقيف عاملين مغربيين وطالب جزائري ينشطون لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر

ألقت مصالح الأمن الوطني القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر.

ومن بين الموقوفين عاملين مغربيين وطالب جامعي جزائري.

وينشط الأشخاص الثلاثة لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر.

وقد تم توقيف الأشخاص الثلاثة بولايتي وهران وسيدي بلعباس.

ويتعلق الأمر بالإدريسي عبد الرحمان “عامل جبس” والبوعيني رشيد “عامل جبس” أيضا.

وتم إيداع الشخصيين الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن. وجناية المساس بأمن الدولة.

كما تم إيداع الطالب الجامعي الحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة. وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي.