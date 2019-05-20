توقيف عانس إنتهكت حرمة مقبرة القبية ليلا بسكيكدة

تمكن، ليلة الأحد إلى الإثنين عناصر الأمن المناوبة في سكيكدة وبمساعدة مواطنين من توقيف سيدة تبلغ من العمر 68 سنة

على مستوى مقبرة محمد ناموس بشارع القبية القديم بأعالي مدنية سكيكدة إنتهكت حرمة المقبرة، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي .

وحسب ماتوفر من معلومات، فإن المعنية تم ترصدها من قبل السكان المجاورين للمقبرة بعد أن شاهدو تحركات مشبوهة للمعنية

ومرافقها منذ ثلاثة ليالي لكنهم ورغم إبلاغهم لمصالح الأمن، لكن الأخيرة لم تتمكن من القبض عليهما، لتتواصل عملية الترصد

التي مكنت ليلة أمس، من إكتشاف أمر المعنية التي فرت بإتجاه مسجد حي 700 مسكن المجاور للمقبرة لكن المطاردة

التي باشرها المواطنين تتقدمهم مصالح الأمن، مكنت من توقيف المشتبه بها وإقتيادها إلى مقر الأمن أين خضعت للتحقيقات اللازمة .

قبل تقديمها اليوم أمام الجهات القضائية بخصوص قضية إنتهاك حرمة القبور ونبشهم .