توقيف عبداللاوي و بوكرشاوي لغاية الإستماع لأقوالهما

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، جملة من العقوبات على خلفية مباريات الجولة الـ16 (المتأخرة).

والتي مست عددا من لاعبي وفرق البطولة، في ظل استمرار التشديد على احترام القوانين والانضباط داخل أرضية الميدان وخارجها.

عقوبات مباراة شباب بلوزداد - مولودية الجزائر

في القضية رقم 128، الخاصة بمواجهة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، سلّطت اللجنة عدة عقوبات تأديبية. حيث تم إنذار لاعب شباب بلوزداد عبد النور إيهاب بسبب احتجاجه على قرارات الحكم، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وهي نفس العقوبة التي طالت زميله بن غيث عبد الرؤوف لنفس السبب.

كما قررت اللجنة توقيف لاعب شباب بلوزداد بوكرشاوي بلال مؤقتا إلى غاية الاستماع لأقواله يوم الإثنين، على الساعة 13:30، إضافة إلى توقيف لاعب مولودية الجزائر أيوب عبداللاوي مؤقتا لنفس الغرض، حيث سيُستمع إليه في نفس اليوم على الساعة 11:30.

وفي سياق متصل، تم توجيه إنذارات للاعبي مولودية الجزائر بن خماسة محمد بسبب اللعب الخطير، ورمضان عبد اللطيف بسبب اللعب السلبي.

عقوبات مباراة اتحاد الجزائر – شبيبة القبائل

أما في القضية رقم 127، الخاصة بمواجهة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل، فقد عرفت بدورها قرارات قوية، أبرزها إنذار لاعب اتحاد الجزائر بن بوط أسامة بسبب احتجاجه على قرارات الحكم مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

كما عوقب لاعب اتحاد الجزائر دهيري حسين بالطرد بعد ارتكابه سلوكا غير رياضي، حيث تقرر إيقافه لمباراة واحدة نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

ومن جانب آخر، تم توقيف اللاعب حاج عدلان مؤقتا إلى غاية الاستماع لأقواله يوم الإثنين، على الساعة 12:00.

عقوبات في صفوف شبيبة القبائل

شملت العقوبات أيضا لاعبي شبيبة القبائل، حيث تم إنذار كل من مداني محمد أمين وبادجا جوزيف بسبب سلوك غير رياضي.

كما عوقب كل من محيوص أيمن وحميدي محمد رضا بالإنذار مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل منهما، بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم.

وفي سياق آخر، فرضت اللجنة غرامة مالية على شبيبة القبائل بقيمة 200 ألف دينار، بسبب غياب المدرب الرئيسي عن دكة الاحتياط، وذلك وفقا للمادة 51 من القوانين التنظيمية.