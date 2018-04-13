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توقيف عدة أشخاص متورطين في جنح مختلفة عبر الوطن

أخبار الجزائر
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توقيف عدة أشخاص متورطين في جنح مختلفة عبر الوطن
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مؤخرا قوات الشرطة عبر الوطن عدة اشخاص متورطين في جنح مختلفة لاسيما حيازة والمتاجرة بالمخدرات.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فإن قوات الشرطة لولاية الجزائر قامت مؤخرا بمداهمات لعدة أحياء بالعاصمة.

انتهت باسترجاع 1820 قرصا مهلوسا و كمية من القنب المعالج والأسلحة البيضاء وتوقيف 37 شخصا.

وبولايتي تيارت وتبسة أوقفت قوات الشرطة عقب مداهمات لأحياء أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم بقضايا مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات.

حيث استرجعت كميات معتبرة من الاقراص المهلوسة.

كما أوقفت قوات الشرطة القضائية بمدينة البيض شخصا مشتبها ببيض سيدي الشيخ حيث استرجعت 528 قرصا مهلوسا.

كما قامت شرطة خميس مليانة في عين الدفلى اثر تلقيها معلومات بتطبيق أمر بالتفتيش بمنزل شخص مشتبه فيه بمنطقة دردارة.

مما سمح  باستعادة 530 قنينة مشروبات كحولية كانت موجهة للبيع غير القانوني.

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