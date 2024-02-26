توقيف عدد من مستوردي اللحوم الحمراء وسحب رخص الاستغلال

شدد وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عدم تبرير أو قبول أو زيادة في أسعار اللحوم الحمراء المستوردة. المقننة بسعر 1200 دج للكلغ الواحد، لأنها موجهة للاستهلاك المنزلي والعائلي.

وأشار وزير التجارة في زيارته إلى ولاية بومرادس إلى توقيف عدد من المستوردين وسحب رخص الاستغلال من بعضهم. بسبب ارتكابهم لمخالفات سواء في الأسعار أو في تغيير وجهة هذه اللحوم. مؤكدا بقاء أعوان المراقبة بالمرصاد للمخالفين.

وفيما يخص زيارته لولاية بومرداس, لفت زيتوني إلى أنها تهدف إلى الوقوف ميدانيا على التحضيرات لشهر رمضان. من حيث فتح الأسواق الجوارية وبيع مختلف المواد واسعة الاستهلاك و بأسعار منخفضة و لتشجيع المتعاملين على ذلك.