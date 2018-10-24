توقيف عدلان ملاح بعد اعتدائه على مصور قناة “النهار”

قامت مصالح الدرك الوطني، بتوقيف الصحفي ومسير عدة مواقع إلكترونية عدلان ملاح، يوم الاثنين الماضي، بسبب اعتدائه جسديا على مصور قناة “النهار”.

تفاصيل الحادثة، تعود إلى ليلة الخميس إلى الجمعة، أثناء تغطية فريق قناة “النهار” مثول المغني “رضا سيتي 16” وشركائه أمام العدالة بمحكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة، والتي تواصلت إلى ساعة متقدمة من يوم الجمعه.

في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم الجمعة، وأثناء استعداد المصور “كاميرامان” لتصوير خروج “رضا سيتي 16” وشركائه من المحكمة قام عدلان ملاح، ابن كاتب الدولة السابق لدى وزارة الشباب والرياضة بلقاسم ملاح، بالإعتداء على المصور وتحطيم “الكاميرا”.

يوم السبت صباحا، تقدم المصور المعتدى عليه إلى مصالح الدرك الوطني، للتقدم بشكوى ضد عدلان ملاح مقدما شهادة طبية، لتقوم عناصر الدرك باستدعاء عدلاح ملاح، وتوقيفه يوم الإثنين.