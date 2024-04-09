توقيف عرض مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” واتخاذ إجراءات “قاسية” بحق صناعه والممثلين

كشفت وزارة الإعلام الكويتية سبب وقف مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يتم عرضه في الكويت خلال شهر رمضان. مؤكدة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي.

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية “إحالة صناع المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي”.

كما قررت الوزارة “إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية”.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا ذكرت فيه: “قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات. بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، إنه تم وقف كل من شارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي. أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت”.