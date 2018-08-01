توقيف عريس بحوزته رطل من المخدرات في قسنطينة

تمكنت عناصر الأمن بقسنطينة، من توقيف شاب في العقد الثاني من العمر، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.م» البالغ من العمر 29 سنة الذي ينحدر من ولاية قريبة، بناء على معلومات وردت من مجهول.

حيث ضبط متلبسا بحيازة كمية من المخدرات قدرها 247 غرام من الكيف المعالج كان يحتفظ بها داخل حقيبة رياضية، عندما كان يجلس في حديقة عمومية على مستوى حي المنظر الجميل، أين أبدى مقاومة شديدة لعناصر الأمن أثناء اقترابهم منه، محاولا الإفلات من قبضتهم، إلا أن محاولته باءت بالفشل وتعرض لإصابات متفاوتة.

كما أنكر عبر جميع مراحل التحقيق ملكيته للمخدرات، وبقي مصرا على أقواله خلال المحاكمة، مدعيا أن القضية كيدية من طرف عناصر الأمن، الذين أرادوا توريطه نتيجة عدم استجابته لهم كونه غريبا عن المنطقة ولم يكن يعرف أن المتهجمين عليه هم عناصر أمن بالزي المدني.

ملتمسا من هيئة المحكمة إعادة التحقيق في قضيته والنظر فيها، خاصة أنه جاء إلى قسنطينة بحثا عن أجل العمل من أجل التحضير لحفل زفافه المقرر بعد عيد الأضحى مباشرة، حيث التمس ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، بعد متابعته بتهمة حيازة المخدرات من أجل الييع.