توقيف ” عريس” يروّج المخدرات بالعمارة التي يقطن بها وشريكه بباب الزوار

ألقت مصالح الامن بالعاصمة على مروّج المخدرات بحي سوريكال ببلب الزوار شرقي العاصمة امس الأحد. برفقة زبون معتاد التردد عليه بالعمارة التي يقطن بها لأجل شراء كميات مختلفة لأجل تعاطيها. بحيث تم توقيف كلا المشتبه فيهما وتقديمهما أمام نيابة محكمة الدار البيضاء اليوم الاثنين الذي بدوره احالهما على المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.

وتابعت هيئة المحكمة المتهم الأول الموقوف المدعو ” ل.جمال” بتهمة حيازة المخدرات بغرض العرض. فيما تم متابعة المتهم الثاني غير الموقوف ” م.جمال” بجرم الحيازة بغرض الاستهلاك.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم الموقوف رب أسرة البالغ من العمر 33 سن. تم توقيفه بناء على معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة، أن المعني. بالأمر يقوم بترويج المخدرات على مستوى العمارة التي يقطن بها، اين يقوم بعرضها على الزبائن من فئة المدمنين على تعاطيها خاصة أبناء الحي.

وعليه وتم التنقل إلى حي سوريكال مقر اقامة المتهم ليتم توقيفه بعد عملية ترصد متلبسا بحيازة قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي وزنها 5.9غ. كما تم توقيف مرافقه المتهم الثاني “م.جمال” متلبسا هو الآخر بحيازة قطعة مخدرات بوزن 0.7غ.

وفي الجلسة أثناء مواجهة المتهم ” ل.جمال” صرح لرئيس الجلسة بأن الكمية المضبوطة بحوزته موجهة للاستهلاك الشخصي. وأنه يقوم بشراء كمية كبيرة بمعية اصدقائه مقابل مبلغ مالي، لأجل اقتسامها فيما بينهم. كما أن الكمية المضبوطة عنده اشتراها مقابل مبلغ 125000دج، ناكرا تهمة الترويج عن عرضها على الغير، ملتمسا من المحكمة العفو عنه كونه رب أسرة حديث الزواج. باعتباره مدمن مخدرات يحتاج للعلاج للاقلاع عن هذه الآفة.

المتهم ينكر التهم..

وبالمقابل أنكر المتهم الثاني “م.جمال” أنه بيوم الوقائع قام بشراء الكمية المضبوطة بحوزته من عند المتهم الموقوف ” ل.جمال”. متراجعا عن تصريحاته الأولية أمام رجال الضبطية القضائية أين اعترف منذ الوهلة الأولى. أن سبب تواجده بالعمارة مقر اقامة المتهم الأول هو بغرض شراء المخدرات محل الحجز. مضيفا أنه بيوم الوقائع اوقفته الشرطة عرضيا بسبب وقوع مشاجرة بالعمارة فكان متواجدا بها. وعند تفتيشه تم حجز الكمية التي كان يحوزها والتي اشتراها من حي بلكور بغرض استهلاكها.

وأمام ما أفاد بها المتهمين من تصريحات في الجلسة، التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج مع الايداع في حق المتهم الموقوف ” ل.جمال” مع توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج في حق المتهم الثاني ” م.جمال”.