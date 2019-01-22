توقيف عشرينية انتحلت صفة شرطية لسرقة منزل بالوادي

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية الوادي، من توقيف عشرينية تنحدر من ولاية وهران.

وذلك لأنها انتحلت صفة شرطية واستولت على قطع من المجوهرات ووثائق رسمية داخل منزل بحجة التفتيش.

وقائع القضية تعود لنهاية الأسبوع المنصرم، أين تقدم مواطن بحي المنظر الجميل ببلدية الوادي بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري.

الشكوى الأولى تفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل فتاة تبلغ من العمر 25 سنة.

وحسب تصريحات الضحية، فإن الفتاة تقدمت إلى مسكنه بصفة شرطية تعمل بأمن ولاية الوادي.

وهي في مهمة عمل وتفتيش للمسكن بدعوى وجود أشياء ممنوعة مخبئة في المسكن.

حيث أقدمت هذه الأخيرة بعد الدخول لمنزل الضحية سلبهم 3 قطع من الذهب، وجواز سفر، بطاقة تعريف وطنية وشهادات إدارية.

وبعدها تمكنت الشابة من الخروج والتوجه نحو وجهة مجهولة.

وفور سماع أقوال الضحية باشرت عناصر الأمن عملية البحث والتحري وفي ظرف وجيز تم تحديد هوية المشتبه فيها.

وتوقيفها بمسكنها وتفتيشه أين عثر على المسروقات ووثائق الضحية.

ليتم مباشرة تحويلها على التحقيق ثم أنجز ملف قضائي ضدها عن قضية انتحال صفة الغير وانتهاك حرمة مسكن.

وعلى إثر ذلك تم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.