توقيف عشريني بتهمة تسويق 3500 وحدة ياغورت وقنطاري كاشير فاسد

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب، شخصا، وحجزت كمية معتبرة من المواد الغذائية سريعة التلف كانت مخزنة دون إحترام شروط الحفظ والتخزين.

وتمت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب بمداهمة عبر الإقليم لمستودع لتخزين المواد الغذائية.

وأثناء التقرب من صاحبه ومطالبته بالوثائق التي تسمح له بمزاولة هذا النشاط تبين أنه لا يملك أي وثيقة قانونية.

ليتم بعدها تفتيش المستودع ومراقبة المواد الغذائية المتواجدة بداخله، ليتبن أنه يحتوي على مواد غذائية سريعة التلف مكدسة وموضوعة دون إحترام شروط الحفظ والتخزين.

وعلى الفور تم إقتياد المشتبه فيه المسمى (ع.إ) البالغ من العمر 21 سنة إلى مقر الفرقة المحلية لمواصلة إجراءات التحقيق.

ومواصلة للتحقيق تم معاينة المواد الغذائية المتمثلة في ازيد من 200 كلغ من كاشير نوع بلاط. و3500 وحدة ياوورت من عدة أنواع وأحجام.

وكذا 20 قارورة لبن سعة 01 لتر نوع صومام، و120 علبة جبن أمير، و480 قارورة رامي سعة 300 مل، والمقدرة بقيمة مالية إجمالية بأزيد من 163000 دج.

ليتبين بأن المواد المحجوزة السالفة الذكر غير صالحة للإستهلاك البشري ومن شأنها التأثير على الصحة العمومية.

وفتحت الفرقة الإقليمية تحقيق في القضية ورفعت ضد المشتبه فيه جنحة إستغلال مخزن بدون رخصة. وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.

وكذا جنحة عدم إحترام شروط الحفظ والتخزين، جنحة عدم إحترام شروط النظافة الصحية. ومخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية على الترتيب.

كما تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتاريخ 31/05/2023. وتم إتلاف السلع بالتنسيق مع المصالح المختصة.