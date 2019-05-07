توقيف عشريني سارق بمعسكر

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بولاية معسكر،من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة،بعد تورطه في جريمتي سرقة بحي 400 مسكن.

العملية الأولى كانت من داخل مرفق عمومي دار الصناعة والحرف التقليدية، إستهدفت ختما إداريا،حسب بيان لمصالح الأمن الولائي

بالإضافة إلى بعض المعدات المكتبية، وحلي من الفضة والبرونز، يضيف ذات المصدر .

فيما تمثلت الجريمة الثانية في سرقة مبلغ مالي من داخل مقهى تابع لدار الصناعة و الحرف التقليدية .

توقيف المشتبه فيه جاء إثر فض شجار بذات الحي 400 مسكن من قبل عناصر الفرقة حيث تم توقيفه متلبسا بحيازة حلي أبيض

تبين فيما بعد أنه من ضمن المسروقات، كما تم إسترجاع خاتم أخر خلال تفتيش مسكنه العائلي .

تم إنجاز ضده إجراء قضائي، وقدم أمام العدالة، التي أمرت بإيداعه الحبس، وفق ذات المصدر .