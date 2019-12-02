توقيف عشريني متهم بحرق 3 منازل في معسكر

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمدينة معسكر، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، بعد تورطه في جريمة الحرق العمدي لـ3 منازل.

وتعود وقائع القضايا الثلاثة المعالجة إلى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المنصرم، عندما استقبلت فرقة الشرطة القضائية 3 شكاوى من مواطنين تعرضوا لجريمة الحرق العمدي استهدفت منازلهم.

وقام الفاعل برش مادة البنزين على باب المنازل، وإضرام النار متسببا في بعض الخسائر.

وفتح عناصر الفرقة تحقيقا بعد إجراء المعاينة الميدانية، لكشف ملابسات هذه الجرائم.

وتمكن ذات العناصر، بعد استغلال المعلومات المقدمة من طرف الضحايا، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

لتستكمل إجراءات التحقيق في هذا الشأن، ثم أنجز ضد المشتبه فيه إجراءات قضائية وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.