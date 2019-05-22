توقيف عشريني مختص في سرقة منازل جيرانه ببومرداس

نجحت مصالح أمن ببلدية سي مصطفى شرق بومرداس، من توقيف شاب قام بسرقة محتويات العديد من منازل جيرانه.

وذلك على مستوى الحي الذي يقطنه بهذه البلدية، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح. وأوضح ذات المصدر،

بأنه تم القبض على هذا الجاني 21 سنة وينحدر من بلدية سي مصطفى، بفضل الاستعانة بتقنيات الشرطة العلمية

والتقنية إثر شكوى تقدم بها الضحايا.

ويشتبه تورط هذا الشاب في العديد من القضايا الإجرامية التي طالت العديد من الأشخاص و محتويات المنازل بحي 1558 مسكن لذات البلدية.

حيث تتعلق أخطرها بسرقة هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية وغيرها من داخل مساكن جيرانه باستعمال قفازات لطمس الآثار

بعد ترقب تحركاهم وخروجهم من منازلهم.

وقد تم على إثر ذلك تحويل المشتبه فيه للتحري والتحقيق في جل القضايا بعدما إعترف بالجرم المنسوب إليه في محاضر

سماع ليتم بعد ذلك تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.