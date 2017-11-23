توقيف عشريني هدّد قاصرا بالقتل في قسنطينة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، هدّد قاصرا بالقتل من أجل استغلاله في ترويج المهلوسات وتخزينها على مستوى حي القماص.

العملية جاءت إثر تلقي الضبطية معلومات بخصوص قيام شخص بترويج المخدرات على مستوى حي الڤماص باستغلال قاصر، ليتم تكثيف التحريات وتوقيف القاصر الذي ضبط بحوزته حقيبة لم يكن يعلم بمحتوياتها عثر بداخلها على 298 قرص «ليريكا»، قبل توقيف المتورط الرئيسي بعد نصب كمين للإطاحة به، وبتفتيش منزله عثر على كمية أخرى من المهلوسات، حيث بلغ عدد المحجوزات 410 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، وفور الفراغ من إجراءات التحقيق تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية التي أمرت بحبسه.