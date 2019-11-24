توقيف عصابات شوارع وإيداع 8 أشخاص الحبس بالقالة

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول لمدينة القالة من الإطاحة وتوقيف 11 شخص مسبوقون قضائيا، ينشطون ضمن عصابات الشوارع.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين العقد الثاني والرابع، ينحدرون من مدينة القالة وتبسة، وتربط بينهم علاقة قرابة.

وتورط الموقوفون في قضايا تتعلق بالمشاجرة في الطريق العام، وتبادل أعمال العنف باستعمال أسلحة بيضاء، الإخلال بالنظام العام، والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.

وخلال عملية توقيفهم، ضبطوا مدججين بأسلحة بيضاء، عبارة عن سيوف من صنع تقليدي، سكاكين من الحجم الكبير والمتوسط.

وتعود وقائع القضية إلى إخطار عناصر الشرطة العاملة بالأمن الحضري الأول بالقالة بوقوع مشاجرة على مستوى أحد الأحياء الشعبية بمدينة القالة بين مجموعة من الأشخاص باستعمال اسلحة بيضاء.

وانتقلت عناصر الشرطة على الفور إلى عين المكان، وبعد التطويق المحكم للحي، تمكنت من توقيفهم مدججين بأسلحة بيضاء، رغم محاولتهم الفرار.

وتم اقتياد الجميع الى مقر المصلحة للتحقيق الذي أسفر إلى تورط الجميع في قضية المشاجرة في الطريق العام وتبادل أعمال العنف باستعمال أسلحة بيضاء، الإخلال بالنظام العام، والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.

وقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة، حيث صدر في حق 8 منهم أمر إيداع، مع وضع البقية تحت الرقابة القضائية.