توقيف عصابة أحياء بترت أصابع رِجل شاب ثأرا لمشاجرة بالعاصمة

أفلح رجال الضبطية القضائية، في وضع حد لعصابة أحياء وتوقيف شخصين كانا ضمنها. بعد وقوع اعتداء خطير على شاب بواسطة اسلحة بيضاء، كلفه فقدان أصابع رجله اليمنى بالكامل.

إذ قدّر الأطباء حجم الضرر الذي لحق بالضحية بـ 30 يوما، بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة بمستشفى بن عكنون.

قضية الحال، عالجها الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء العاصمة، أين مثل المتهم الرئيسي “أ،ح” وشريكه “ب،أ”. لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح ابيض، بعد شكور تقدم بها الضحية بتاريخ 24 جانفي المنصرم. أين كان في طريقه إلى منزل خطيبته الكائن مقره ببئر خادم ، بحيث وعند بلوغه حي فوضوي، داهمته عصابة مسلحة تتكون من خمسة أفراد. في حدود الساعة التاسعة ليلا، خلالها تمكن المجنى عليه من التعرّف على ملامح أحدهم ويتعلّق الأمر “أ،ح” المتهم الرئيسي في القضية. بحيث كان هذا ألأخير يعطي تعليمات لرفقائه لأجل قطع أصابع يدي ورجلي الضحية، بواسطة سكاكين كانوا مدججين بها، وهو محاصرا من كل جهة لشل حركته. وخلالها كان المتهم الرئيسي يردد باعلى صوته ” اليوم ناخذ حق خويا” ، وهذا ثأرا له بسبب اعتداء تعرض له على يد شقيق الضحية يوما قبلها.

وقال الضحية من خلال تصريحاته أنه تمكن بعد مقاومة شديدة من الفرار وهو ينزف دما جراء قطع أصابع أحد رجليه، وقام بالإختفاء بإحدى المساكن، قبل أن يتصل بصديق له لأجل إسعافه.

كما قدم دفاع الضحية شهادة طبية صادرة عن الطبيب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا. تثبت عجزا طبيا يقدر ب30 يوما، لوجود تمزقا في العصب للرجل المصابة.

توقيف مشتبه فيهما وآخرون في حالة فرار

كما تبين أن رجال الضبطية القضائية تمكنت من توقيف المشتبه فيهما كل من أ.ح” رئيس العصابة وشريكه “ب.أ”. فيما بقي آخرون في حالة فرار من بينهم و”م،محمد” و”ب، يونس”، المعروفين بالحي باسم “كبسولة”. ” جابوني” و”الشاوي”، إذ وبعد إحالتهما على التحقيق، أصدرت المحكمة في حقهم أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت.

وعند مواجهة المتهمين “حمزة” و” أمين” بالتهم المنسوبة إليهما، أنكر المتهم “أمين” كل الوقائع مؤكدا أنه ليس له أي علاقة بالمتهمين، كما أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليه بمحله التجاري، ولم يتمكن من التعرف على الموقوفين إلا في مركز الشرطة، في حين اعترف المتهم الرئيسي “حمزة” بالأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحية هو من سبق واعتدى على شقيقه، بعد مشاجرة بالحي مع شقيق الضحية وشقيقه “المتهم”، ناكرا أنه هو من أنر ببتر رجل او يد الضحية

وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمست النيابة العامة، تأييد الحكم المستأنف في حق كلا المتهمين.